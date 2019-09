Ma arvan, et viimane õhu müümisest rääkiv film, mida vaatasin, oli 2013. aastal linastunud «Wall Streeti hunt» Leonardo DiCaprioga peaosas. Ega selline tehtud naeratusega tüüpide lipsu tagant tulev äriterminoloogiline jahu mind just sütita, aga et selle kassahiti taga seisis vanameister Martin Scorsese isiklikult, andsin filmile võimaluse.