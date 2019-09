Arheoloogid peavad seda leidu äärmiselt haruldaseks ja põnevaks, sest meie keskaegsed ohvrikohad on suuresti rüüstatud. «Nii varasest keskajast ei ole meie territooriumil ohverdamiskohti praktiliselt üldse uuritud. On teada küll mõned paigad, mille on ära lõhkunud mustad detektoristid, nii et arheoloogiale on jäänud ainult järelkorje,» nentis kaevamistöid juhtinud Heiki Valk. «Niisugust pühapaika aga ei olnud Läänemere maades seni kusagilt teada.»