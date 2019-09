On iseenesestmõistetav, et peale tipprestorani NOA veel ka OKO, Paju Villa ja Tuljaku köögipoole eest vastutava mehe ande nautimine ei saa olla odav lõbu. Sestap olen siiralt rõõmus, kui saan kutse elitaarsele õhtutiksule, mille pääse on sama kallis kui lihtsa Eesti pere nädala toidukorv.