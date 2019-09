Mulgi vald otsib rahva abiga Karksi-Nuiale meepealinna logo

"Kui me tahame, et Karksi-Nuia oleks Eesti meepealinn, siis võiks olla ka sellekohane sümboolika, mida me kasutame läbivalt ja ühtmoodi arusaadavalt," ütles Mulgi vallavanem Imre Jugomäe. "Vallavalitsus oleks võinud logo tellida või teha lasta, kuid otsustasime korraldada konkursi, et saaks kaasata ka kohalike inimeste mõtteid."