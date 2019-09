Ülimadala veetaseme pärast pääses kopp järvele

Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse teadur Lea Tuvikene ütles, et teadaolevalt madalaim veetase oli Võrtsjärvel 1996. aasta 6. septembril, mil see oli praegusest 36 sentimeetrit allpool. 2006. aasta septembri keskel oli veetase praegusest ligi 10 sentimeetrit madalam ja oktoobri keskpaigani alanes see veel 8 sentimeetri võrra. Ka möödunud aastal oli vett vähe: septembri keskel oli seis praegusest küll 20 sentimeetrit kõrgem, kuid jõudis praeguse seisuni 23. oktoobriks ja see jäigi 2018. aasta miinimumtasemeks. Kuidas sel aastal veetase muutub, oleneb sademete hulgast.