President Kaljulaid väärib teist ametiaega

Mina olin seal ilmselt üks vähestest, kes tulemuse üle siiralt rõõmustas. Mõni päev varem olin avaldanud arvamust (21. septembril portaalis Objektiiv ilmunud artiklis «Tühjad sedelid annaksid uue võimaluse»), et valitsevas olukorras võib Eesti saada kõige parema presidendi just siis, kui otsuse langetamine saadetakse tagasi riigikokku ning seal tehakse lõpuks tõsine katse jõuda laiapõhjalise kokkuleppeni, mille tulemusel valitakse presidendiks mõni täiesti uus kandidaat, kes on vastuvõetav võimalikult paljudele. Nii ka läks.

KERSTI KALJULAID sai presidendiks kindlasti endalegi ­ootamatult, kuid riigikogu andis talle suhteliselt tugeva mandaadi. Tema valimist presidendiks toetas oma häälega 4/5 riigikogulastest. Loomulikult oli see tingitud sellest, et parlamendi liikmed ei tahtnud sattuda taas piinlikku olukorda ja soovisid asjaga lõpuks ühele poole saada. Samas kinnitas see tõsiasja, et talle puudus tugev vastuseis.

Kaljulaid valiti presidendiks, sest poliitikud nägid temas inimest, kes on erakondadest suhteliselt sõltumatu. Ta oli küll kuulunud varem Isamaa ridadesse, aga sealt juba ammu lahkunud. Ta ei olnud seotud kohalike päevapoliitiliste kemplustega. Et ühelgi erakonnal ei õnnestunud sokutada presidendiks oma inimest, valiti selleks Kaljulaid, kelles nähti parteipoliitiliselt neutraalset kompromisskandidaati.

Praegu võib see tunduda uskumatu, aga isegi EKRE kaldus esialgu toetama Kaljulaidi valimist presidendiks. Martin Helme saatis erakonnakaaslastele kirja, milles hirmutas, et muidu saab lõpuks presidendiks ikkagi Marina Kaljurand. Suunda muudeti alles siis, kui oli juba täiesti kindel, et EKRE häältest tulemus ei sõltu – tekkinud olukorras peeti enda jaoks kasulikumaks eristuda teistest erakondadest sellega, et hakatakse uuele presidendile algusest peale teravalt vastanduma.

Muidugi on Kersti Kaljulaidil olnud presidendina ka möödapanekuid. Kuulusin ise tema esimeste kriitikute hulka (19. oktoobril 2016 kommenteerisin ajalehes Kesknädal artiklis «Kersti Kaljulaidi esimene prohmakas» veidi tema ametisse astumisel peetud kõnet). Kõigist puudustest ja libastumistest hoolimata on tal aga endiselt üks väga suur eelis teiste võimalike kandidaatide ees: ta ei ole tugevalt seotud ühegi erakonnaga.

MINA ISIKLIKULT pooldan üleminekut presidendi otsevalimisele. See annaks meie riigipeale sõltumatu mandaadi, mis võimaldaks tal täita paremini tasakaalustavat rolli parlamendi ja valitsuse suhtes. Reaalsus on paraku see, et ettenähtavas tulevikus valitakse Eesti president kas riigikogus või valimiskogus. Opositsioonis olles võivad poliitikud küll otsevalimisele üleminekut lubada ja isegi sellekohaseid seaduseelnõusid algatada, kuid võimule pääsedes ei pea nad seda nii oluliseks, et midagi päriselt muuta, nagu on tõestanud praegunegi valitsuskoalitsioon. See tähendaks riigikogulastele ju nende endi võimu vähendamist.