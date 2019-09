Mikk Maaten: tiitlilootused on ikka veel alles

Maaten läheb koos tiimikaaslaste Artūrs ja Vilnis Batraksiga rajale võidumõtetega ning lootusega üle kivide ja kändude kulgenud hooaeg Põhja-Euroopa tsooni (NEZ) karikavõistluste üldvõiduga lõpetada. Nende Lamborghini Huracán LP 620-2 Super Trofeo on selgelt kiireim auto kogu sarjas, aga senisest kolmest etapist kahel on ta pidanud liidrikohalt katkestama. Avavõistlusel Lätis Riias süttis auto tankimisel põlema ja punktid jäid saamata. Teisel etapil Soomes Jurvas lagunes mootor 11 minutit enne finišit, kuid läbitud ringide arv andis Flash Racingule siiski teise koha. Kolmandalt etapilt Riias tuli lõpuks võit, lisaks oli peakonkurent, Leedu Circle K tiimi Porsche seal hädas tõrkuva tehnikaga ega mahtunud esikümnessegi. Viimase etapi eel on seis siiski leedulaste kasuks 134:110, esikohaga saab teenida 60 punkti.