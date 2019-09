Lastepargi trikirada avatakse ametlikult järgmisel nädalal. Praegu on seal vaja teha veel mõningaid haljastustöid.

Järgmisel nädalal avatakse Viljandi Lastepargis pumptrack, mis on mõeldud kõikidele linlastele. See on kuues ning ühtlasi suurim ja pikim omataoline rada Eestis.