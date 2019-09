«Kalju ei vääratanud sel korral hetkekski ning näitas meistrile väärilist jalgpalli,» lausus Tuleviku peatreener Sander Post pärast mängu. «Kui me oleme avavilest lõpusekunditeni nii tugeva surve all, siis meie oskuste taseme juures on paraku vältimatu see, et meid sunnitakse eksima. Kalju suutis seda kolm korda ning lõi meie kolmest eksimusest meile kolm väravat. Mängisime oma taseme välja, on aus öelda, aga vastase kõrgele tasemele vastu ei saanud.»