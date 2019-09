Täiendusõppijad ummistasid kultuuriakadeemia saali

Kui tudengite puhul on tavaline, et sügisel on kõik loengus kohal ja kevadeks on read hõrenenud, siis väärikate õppijate ärakukkumist pole Aus täheldanud. Küll aga paneb teda mõtlema, kuidas lahendada suure huvi tõttu tekkinud ruuminappuse küsimus. Akadeemia hoonest pole Ausi sõnul kavas lahkuda. Pärnu kolledžis on väärikate ülikoolil 500 osalejat ning loenguid on korraldatud kolmes õpperuumis videosilla abiga. Tõenäoliselt tuleb ka Viljandi kultuuriakadeemias üks ruum juurde otsida, kui tehnilised lahendused seda võimaldavad.