Ettevõte on end laiali laotanud üle Eesti. Viljandis asub söödatehas ning siin toodetakse sööta kõikidele põllumajanduses kasvatatavatele loomadele ja lindudele, kõige suuremas mahus siiski sigadele ja veistele. Elva üksuses on seemnekeskus, kus valmistatakse ette kogu seeme, mida talupidaja saab põllule külvata. Elvas on ka väetiste mahalaadimise ja suur vilja vastuvõtu punkt. «Võtame seal vilja vastu, kuivatame ja siis kas valmistame sellest ise sööta või läheb see ekspordiks,» ütleb Scandagra müügijuht Mihkel Hang. «Näpil ja Keilas käib teravilja kokkuostmine ja kuivatamine ning Näpil on ka piirkonnaladu.»