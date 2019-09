Juba aastaid elab Vilmar-Jaanus Tõnisson argipäeviti naise ja pojaga Viljandis ämma majas, aga lapsepõlv ja noorusaeg möödusid tal sellessamas majas, millest nüüdseks on saanud tema maakodu. Tema ema tegutses omal ajal põhitöö kõrvalt tublisti aiandusrindel, et väikesele palgale lisa teenida. Ta kasvatas müügiks lilli ja lillesibulaid, seniajani on pojal meeles suured pistikukastid ja muu säärane kraam.