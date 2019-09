Lasteaiaruumide restaureerimise ja osalise ümberehitamise põhiprojekt on tehtud, puudu on kütte-, ventilatsiooni-, elektri- ning vee- ja kanalisatsioonisüsteem ning nende ehitamiseks soovitaksegi nüüd väikehanke abiga tegijat leida. Pakkumisi on aega esitada 26. septembrini.