Käsipalli meistriliiga teises voorus kohtuvad mullused finalistid

"Võit Kehra üle oli muidugi meeldiv, aga eks mäng oli hooaja algusele tüüpiliselt rabe," vahendas käsipalliliit Viljandi HC peatreeneri Marko Koksi öeldut. "Üksteisemõistmine pole veel päris see, mida tahaks. Avapoolajal toimis kaitse hästi, ent rünnakulahendustega peab kõvasti vaeva nägema. Kristjan Koovitit ootame tagasi oktoobri algul ja Oliver Ruut taastub suvisest jalaoperatsioonist."

Aruküla kohta ütles Koks, et sellega oli eelmisel hooajal tegemist. "Neil on seda nooruse uljust piisavalt ja Siim Normaku näol hea väravavaht. Kui vastastel mängida laseme ja veel ise kehvasti viskame, siis võib hätta sattuda. Õnneks on peale kahe puuduja ülejäänud tiim terve ja valmis ning kahe hooaja vahel saime Raiko Roosna naasmise läbi ühe käigu juurde," rääkis treener.