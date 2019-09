«Kindlasti ei ole vallavanema töö meelakkumine ja minu jaoks ainus väljakutse,» lausus Aavasalu. Kui vallamajast lahkumisega on ta nõus, siis endale esitatud süüdistustega mitte. Küll aga soostub ta väitega, et vallavalitsus ja volikogu enamus on sattunud omavahel opositsiooni.