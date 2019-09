Koolijuht Arnold Pastakul on aastatepikkune omavalitsusjuhi töökogemus nii Olustvere, Suure-Jaani kui Põhja-Sakala vallast. Tõenäoliselt peab tema koos Tõnu Aavasaluga oma kohalt lahkuma.

Põhja-Sakala volikogu töö on algusest peale olnud väga pingeline, sest liita on tulnud nelja omavalitsuse tegevus, aga pingelise töö kõrval on probleemide peamine põhjus paljude arvates valimised võitnud valimisliidu koosseisus.