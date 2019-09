See on nagu kaleidoskoop – keerad seda pisut ja pilt muutub. Sellise võrdlusega võttis Põhja-Sakala vallavanema Tõnu ­Aavasalu pooldajate ja vastaste konflikti kokku vallavolikogu esimees Arnold Pastak. Valla- või linnajuhi tegemistele ühest hinnangut anda ongi alati raske, sest mis ühele tundub suure plussina, on teisele rasvane miinus.