Üheksa-aastane püüdis kaheksakilose haugi

Kala tõi noor õngitseja välja landi ja isa Meelis Hubeli abiga.

See oli Egerti esimene haug, kes on püütud vabast loodusest, ning vastupanu osutas pirakas kala kümmekonna minuti vältel. Selle ajaga tõmbas poiss isa juhendamisel kala sillani ja seejärel tõsteti see koos veest välja.

Viljandi Paalalinna kooli kolmandas klassis õppiv Egert Hubel on kalapüügiga seotud olnud kolmandast eluaastast peale. Egerti ema Liina Miku sõnul käib ta suvel vähemalt kaks korda kalal. Kui seni on noor kalastushuviline piirdunud väiksemate uimelistega, siis suve lõpus püütud haug on tema õngitsemisaja suurim saak. Kala suurekasvulisust tõendab ka tõik, et Paidra järve ääres, kust noormees haugi välja tõi, tulid ka teised kalamehed seda uudistama ja pildistama.

"Laps ise oli väga uhke," ütles ema.

Kaheksa kilo kaaluvast haugist sai perekond korraliku söömaaja. Järveäärne kordaminek suudeti ema sõnul pannil ka maitsval moel realiseerida, sest väidetavalt oli praetud haug väga hea. Seda jätkus nii palju, et söönuks said ka sugulased.