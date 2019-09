Mullune aasta ettevõte Cleveron on endiselt parimate hulgas

Teist aastat järjest antakse välja ka aasta pereettevõtte auhind, mille eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kus juhtimises osalevad pereliikmed mitmest põlvkonnast. Tänavused nominendid on Denim Dreami kauplustes esindatud kaubamärkide sissetooja ning jae- ja hulgimüügiga tegelev Põldma Kaubanduse aktsiaselts, juba 1996. aastal alustanud osaühing Rõngu Pagar ning ehitus- ja merendussektorile aknaid ja uksi tootev osaühing T-Tammer.

Aasta uuendaja kategooria eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes on tänu uuenduste väljatöötamisele saavutanud majanduslikku edu. 2019. aasta uuendaja nominendid on elektriratastele ja elektrirolleritele asjade interneti tehnoloogiat arendav osaühing Comodule, Ülemiste City ärilinnakut arendav aktsiaselts Mainor Ülemiste ja rahvusvahelistele e-identiteedi lahendustele spetsialiseerunud aktsiaselts SK ID Solutions.