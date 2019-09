Tegelikult on ka akadeemia ise päriselu pärisprobleemi lahendamine. Sellest on juba üle viie aasta, kui Cleveroni juht Arno Kütt Sakala arvamusliidrite lõunal välja pakkus, et Viljandisse oleks vaja asutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kolledž. See lahendaks tema nägemuses mitu Viljandimaad kummitavat muret, näiteks aitaks kaasa elanikkonna kasvule ning kergitaks tugevalt keskmist palka.