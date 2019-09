Päästeameti statistika näitab, et suitsuandurid on olemas väga suures osas kodudest. Kahjuks ei ole lood kaugeltki nii hästi vingugaasianduritega. Päästeamet rõhutab, et üks seade ei välista teist ja sealjuures on mõlema puhul ülitähtis, et need oleksid õigesti paigaldatud.