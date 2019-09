Odavaima suitsuanduri saab kätte mõne euroga

Oma kodu kaitsmiseks on ülimalt tähtsad seadmed suitsu- ja vinguandur. Vinguandur on kohustuslik korstnaga ühendatud gaasiseadmega kodus, suitsuandur igas kodus. Andurite valik poodides on üsna suur. Sakala uuris järele, mis tüüpi andureid on Viljandis saada, kui palju need maksavad ja milliseid funktsioone täidavad.