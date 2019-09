Viljandi artistid asuvad "Noortebändil" võistlustulle

Think Twice on Viljandist pärit duo, kelle nimi on inspireeritud nende enda otsustusvõimetusest. Koosseis on tegutsenud kümme kuud, oma suurimaks mõjutajaks peavad nad USA indie-rokkbändi From Indian Lakes. Nende lugude sõnad räägivad enamasti armastusest, elust ning nendega kaasnevatest valudest ja rõõmudest.

Kelly Vask on Viljandis tegutsev muusik, kellel käib esimene aasta sooloartistina. Kelly muusika on inspireeritud inimestest. Kõikides lugudes on keegi, kellele ta parasjagu mõtleb.

Poolfinaali jõudsid veel Worn Öut, Johanna Kristina, Nömmi, Elis & Öö Klubi, Mad Morality, SK!VE, 5horses, Fropp, Polóšywa ja Cortical White. "Noortebänd" on Eesti suurim ja pikima ajalooga noortele muusikutele mõeldud iga-aastane bändivõistlus. Korraldajate kinnitusel ei ole selle eesmärk ainult parima ansambli valimine, vaid ühtlasi soovitakse olla noorele artistile suunanäitaja ning hüppelaud Eesti muusikasse. Mitmed eriauhinnad ja esinemiskutsed festivalidele on verivärskele bändile äärmiselt motiveerivad, ent samas vajalikud, et loomingut esitleda ja esmaseid kontakte luua.