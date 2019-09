Viljandi vald meelitab romantilise videoga maale elama

Järgmise nädala laupäeval, 28. septembril on üle-eestiline “Maal elamise päev”, mis propageerib maaelu. Korraldajate kinnitusel on see külastussündmus, mille fookuses on elukeskkond maal koos sealsete teenuste, töökohtade, seltsitegevuse, vaba aja veetmise võimaluste ning pakutavate elukohtadega.