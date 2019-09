Marek Tiitsi raport. Tulevik tõi Levadia karukoopast kulla hinnas mesimagusa viigi

"Sellised mängud on, midagi pole teha, alati Taaveti ja Koljati võitlus. Oleme tänavu näidanud, et suudame endast suuremaid ja tugevamaid valusalt hammustada, ja täna tegime seda taas," rääkis Post kohe pärast Viljandisse tagasi jõudmist. "Lühikese aja jooksul kahelt tippmeeskonnalt kaotusseisust punktide võtmiseks (mõne vooru eest võitles Tulevik võõral väljakul viigipunkti välja Nõmme Kalju käest, seda samuti mängu üleminutitel ja kaotusseisust – toimetus) peab olema meeskonnas sisu ja meie mängijad on näidanud, et seda Viljandi poistes jagub."