Mari Tenisson rääkis, et otsustas õueringi käivitada, sest igapäevatöös lasterühmadega nägi, kuidas lapsed kaugenevad loodusest: enam ei tunta puid ega põõsaid, ei juleta suures puugihirmus murule astuda ega osata looduse ilu näha. Arenenud on ainult pöidlalihased ja tihtipeale jääb matkarajal liikumiseks jaksu napiks.

Õuering on mõnus ja meeleolukas ajaveetmisvõimalus 7–10-aastastele lastele, et nood ei kaugeneks loodusest ning viibiks rohkem värskes õhus. Õueringis mängitakse, liigutakse ja õpitakse nende tegevuste kaudu loodust tundma. Ringitunnid on kogu hooaja vältel iga ilmaga.