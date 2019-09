Ilm tuleb nädalavahetusel sajune

Laupäeval koondub madalrõhkkond Venemaale. Öö on selgema taeva ja mõne üksiku vihmahooga, päeval on sajuhooge laialdasemalt, võimalik on ka äike. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, puhangute tugevus on 14, rannikul 17 meetrit sekundis. Selgema ööga langeb õhutemperatuur 5–10 kraadini, rannikul jääb 15 kraadi ümbrusse, päeval on 12–16 kraadi.

Pühapäeva öö hakul hoogsajupilved eemalduvad, taevas selgineb ja mandril on ilm sajuta. Õhutemperatuur on 3–8, saartel ja läänerannikul 8–12 kraadi. Läänekaare tuul jääb paraku vaid üürikeseks veidi nõrgemaks. Juba pärast keskööd hakkab see merel uuesti tugevnema, hommikul ulatub meie saartel ja läänerannikul edela- ja lõunatuul puhanguti 17 meetrini sekundis. Põhjuseks on Norra merelt lähenev uus ja väga aktiivne madalrõhkkond. Selle pilvemass ühes vihmasajuga jõuab saartele ja hommikul ka mandri lääneserva. Päeval tekib Botnia lahe kohal uus osatsüklon. Selle tihe pilvemass katab kogu Eesti ning sajab tihedat vihma. Väga kiires õhuvoolus on pilvede liikumine kiire. Saartel tõmbub juba pärastlõunal taevas heledamaks ja suurem sadu saab läbi. Edela- ja lõunatuul on väga tugev, sisemaal puhanguti 17-18, rannikul 23, mere ääres 25 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11–14, Lääne-Eestis pärastlõunal kuni 16 kraadi.