Karol Mets, sõlmisite hooaja alguses AIK Fotboliga kolmeaastase lepingu. Millega see klubi teid ära võlus, et Hollandi tolmu jalgadelt pühkisite?

Raske on välja tuua midagi konkreetset. Seda Rootsi klubi teadsin juba enne. Mul oli Hollandis raske aeg ja sealt oli vaja lahkuda. AIK oli minust huvitatud. Teadsin, et see klubi on väga tugev ja konkurentsivõimeline. Seega polnud raske otsustada.