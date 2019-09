Poes oli allahindlus. «Kogu kaup 30 protsenti odavam,» lubasid reklaamid. Aga kassatšekilt vaatas vastu väiksem, 20-protsendiline soodustus, kui ma täpselt mäletan. Esmalt selgitas müüja, et see on kampaaniatoode ja 20-protsendiline allahindlus on ju niikuinii suur – mis ma sellest 30 protsendist taga ajan. Pealegi on kassasüsteemi nii sisestatud ja seda muuta ei saa.