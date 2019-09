Eesti rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal rääkis enne esimest kohtumist Poolaga Eesti võrkpalliliidu vahendusel, et koondises on asjad liikunud tõusvas jooes. "Siis on loogiline, et ise ootad, üldsus ootab, et järsku tuleb veel midagi, järgmine samm... Eks selle nädala või kahe jooksul saamegi teada, kas see samm tuleb või ei tule. Sportlase ja kindlasti ka treenerina millestki enamast unistada ongi osa spordist," vahendas kapteni öeldut alaliit.