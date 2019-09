Alateadlik mõttemall

Richard Denny tööd on Viljandis üleval olnud ühe korra varemgi: Kondase keskuses näitusel «Jante seadus» viie aasta eest septembris, kui ta oli parasjagu residentuuris Lätis Daugavpilsi Mark Rothko kunstikeskuses. Nüüdseks on temast saanud Viljandis oma­inimene ja ta veedab siin palju aega. Siin uut näitust korraldama inspireeris teda oma sõnutsi Rüki galerii. «Astusin sellesse ruumi ja mõistsin, et mulle meeldiks siin oma töid näidata,» lausus ta. «See galerii on väga tänapäevane ja siin on kõik hästi läbi mõeldud. Kogu ruum on väga ilus.»