"On küll kurb otsus, aga ruumis kaotaks pikalauapidu oma mõtte,” ütles Sakala keskuse juhataja ja üks peo korraldajatest Jaanus Kukk. "See pidu lükkub järgmisse aastasse, sellest traditsioonist me ei loobu. Samas sellise heitliku ilmaga nagu täna pole sellest rõõmu."