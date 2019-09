Selle kavatsuse ajel vestlesime bussisõitjatega, et teada saada, mida nad arvavad praegustest bussiootekodadest.

Neljapäeval linnaraamatukogu ja spordihoone juures peatustes bussi oodanud inimesed tõdesid, et praegused paviljonid täidavad oma ülesannet ega vaja otseselt väljavahetamist. «Vahetamine ei ole oluline, aga sinna, kus ei ole varjualust, võiks selle panna,» leidis Rome Nurmekivi. Sama ütles Linda Elisabeth Laur, kelle sõnul on hästi, kui oodates on katus pea kohal ja märjaks ei saa. Praegustele varjualustele ei osanud etteheiteid teha kumbki.