Viljandi HC peatreener Marko Koks jäi mänguga üldjoontes rahule. «Patt oleks kurta – võitsime ju,» lausus ta. «Eks see ole teada, et hooaja alguses on mäng veidi rabe, ning üksteisest arusaamise ja kokkumängu kallal on vaja veel kõvasti tööd teha. Laias pildis polnud mängupilt aga paha: pallikaotusi oli vähe, füüsis oli okei ja mängisime päris hea tempoga. Küll oleks võinud kohtumise lõpu poole kindlamalt mängida ja varem mängu ära otsustada – läks pingeliseks.»