Politseijuht: kahtlustatava tabamiseni viisid põhjalik töö ja õnn

«See oli ehe tapmislugu, kus tapja üritas jälgi varjata lootuses, et teda ei tabata,» selgitas Margus Sass. Politseijuht tunnistas, et lisaks põhjalikule ja suurele politseitööle oli juhtumi avastamises ka õnne ning seda eeskätt surnukeha leidmises.

Koht, kust Ülle leiti, on Sassi seletust mööda tõepoolest väga kõrvaline ja inimesi satub sinna haruharva. «Kellelegi jäi seal järve ääres midagi silma, ta otsustas seda kontrollida ja nii see juhtus,» selgitas Sass surnukeha leidmist. Just see andis politseinikele võimaluse alustada väga põhjalikku uurimist, sest ohvrit leidmata pole Eesti kohtupraktikas võimalik kedagi tapmises süüdi mõista.