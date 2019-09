Superstaaride lemmik Iglucraft kasvatab tootmismahtu väikemajade kaudu

Leies tegutsev Iglucraft on kogunud rahvusvahelises ajakirjanduses tuntust superstaaride kaudu, kes on soetanud endale tema iglukujulise sauna. Viljandimaa ettevõte andis pressiteates teada, et lisaks saunade tootmisele on ta hakanud valmistama väikemaju, pakkudes eramajaomanikele ja kämpingupidajatele võimalust teenida lisasissetulekut.