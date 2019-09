On! Aga kindel on ka see, et igaüks peab ise enda eest samuti seisma. Kaitseliit on ju vabatahtlik, aga aateline organisatsioon. Siin saab igaüks millegagi tegelda, kogemusi omandada, et eelkõige ennast, oma peret, lähedasi ja kõiki kaaskodanikke turvata ning kodukohta ja kogu riiki kaitsta. Ei saa ütlemata jätta, et kogu riigis ja Viljandimaal on turvalisuse ja riigikaitse asjus veel paljugi ära teha.