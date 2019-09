E-tiigrit maha matta on aga igal juhul vara. Esiteks juba kas või seepärast, et meil üldse on arenduses sellised projektid, mis läbi kukkusid. Enamik maailma ja ka Euroopa riikidest ei saa rõõmustada isegi sellise e-teenuste valiku üle, mis Eestil juba olemas on. Rääkimata siis mõne teenuse teise etapi väljatöötamisest. Kui erasektor võib mõnel pool meist märkimisväärselt võimekam olla, siis riigiaparaadi poolest on ­e-Eestile vastaseid endiselt vähe.