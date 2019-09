Pilistvere kauplus sulgeb uksed

Kommunikatsioonijuht Martin Tiido sõnul on Coopi Pilistvere kauplus viimased aastad tegutsenud järjest kahjumlikumalt ning seda on töös hoitud teiste kaupluste kasumi arvelt.

"Kuigi on tehtud ümberkorraldusi, mis võimaldaksid efektiivsemalt toimida, on kaupluse käive ja külastatavus järjest vähenenud ning seetõttu on ühistu sunnitud kaupluse oktoobrist sulgema," lausus Tiido.