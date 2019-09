"OmaMoe" meistrite kooli tulevad teadmisi jagama oma ala spetsialistid

Viljandi kultuuriakadeemia projektijuht Heldi Ruiso ütles, et moefestivali "OmaMood" meistrite kooli korraldatakse esimest korda ja selle tunnid on oktoobrist veebruarini kord kuus Viljandi kultuuriakadeemia Vilma majas. Lektorid on tuntud oma ala meistrid, psühholoogid, disainerid, moefotograafid, stilistid ja moeloojad kogu Eestist. Nende seas on Kristel Laur, Kätlin Kangur, Inna Raud ja Kristina Libe.