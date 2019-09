Taas selgitatakse välja Viljandimaa parimad ettevõtted

Sakala peatoimetaja Hans Väre ütles, et ühest küljest on ettevõtlusvõistluse mõte leida üles kõige paremad Viljandimaal väljamõeldud tooted ja firmad, kuid teisalt tahetakse sellega inimestele meelde tuletada, kui tähis on ettevõtjate osa ühiskonnas. "Tegelikult me teame ju kõik, et raha ei tule seina seest, nagu piim ei tule poest. Keegi peab ka looma ja riskima, et tekiks uusi väärtusi ja Eesti elujärg paraneks. See keegi on ettevõtja. Kui poleks neid, ei oleks enamikul meist töökohta, ei tekiks maksuraha, mida ümber jagada, ega oleks ka eluks vajalikke tooteid ja teenuseid, mida tarbida," rääkis Väre. "Või siis oleks meil üks teine riigikord, kus kõige eest hoolitseb valitsus, aga seda, kui hästi see toimib, on suurem osa Eesti elanikest omal nahal juba mõnekümne aasta eest kogenud.“