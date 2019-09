Järgmisest nädalast muutub busside sõiduplaan

Ühistranspordikeskuse edastatud pressiteates on kirjas, et bussile nr 20 on sõitjate ettepanekul lisatud uus peatus Kirikumõisa Tee. Suure-Jaanist kell 6.55 väljuval bussil on Viljandisse saabudes väljumiseks peatused Saeveski, Kantreküla, Teatri, Paala Tee, Lääne ja Turg. Ära jäävad Ugala ja Vabaduse Platsi peatus.

Bussil nr 23 on vedaja ettepanekul muudetud Põltsamaalt kell 8.45, 15.40 ja 17.35 väljudes teekonna läbimise kiirust. Viljandisse saabudes on väljumiseks Kesklinna Kooli peatus.

Buss nr 25 hakkab sõitjate ettepanekul Viljandist väljuma senise kella 7.30 asemel viis minutit hiljem, kell 7.35, et võimaldada bussiga nr 36 Viljandisse saabujatel jõuda nimetatud bussile. Viljandisse saabudes on väljumiseks peatused Kösti ja Kesklinna Kool.

Buss nr 26 hakkab Viljandi vallavalitsuse ettepanekul peatuma Tohvre ja Simmi ning hommikusel ringil Kuude peatuses.

Buss nr 28 hakkab vedaja ettepanekul Päri kaudu tulles Haigla peatusest väljuma kella 6.43 asemel viis minutit varem, kell 6.38, et püsida Ramsilt alates sõiduplaanis.

Bussil nr 34 on vedaja ettepanekul muudetud Mustlast kell 18.10 väljudes Viiratsi peatus nõudepeatuseks. Viljandisse saabudes ja Viljandist väljudes on peatus Kesklinna Kool. Sõiduplaani on lisatud Saarenurga peatus.

Bussil nr 48 on vedaja ettepanekul muudetud Kõpust kell 14.15 väljudes teekonna läbimise kiirust. Viljandisse saabudes on väljumiseks Saeveski, Kantreküla ja Vabaduse Platsi peatus.

Buss nr 49 hakkab Mulgi vallavalitsuse ettepanekul koolipäevadel Mõisakülast kell 7.25 väljudes sisse sõitma Kamarale, et võimaldad lastel kooli jõuda.

Buss nr 52 hakkab Põhja-Sakala vallavalitsuse ettepanekul koolipäevadel Suure-Jaanist kell 14.20 väljudes peatuma Kooli peatuses. Sõitjate ettepanekul hakkab buss Põltsamaalt kell 17.20 asemel väljuma viis minutit varem, et sõitjad saaksid Kõos istuda ümber bussi nr 37.

Buss nr 54 hakkab sõitjate ettepanekul väljuma Viljandist kella 13.50 asemel kell 13.45 ja Paistu kooli peatusest kella 14.15 asemel kell 14.10, et võimaldada koolilastel jõuda Viljandis huviringidesse. Viljandist kell 7.39 ja Paistu kooli peatusest kell 14.10 väljuv buss hakkab peatuma Loodi kaupluse juures enne või pärast Päidresse sissesõitu, et võimaldada Loodi koolilastel kiiremini kooli ja koolist koju saada. Viljandisse saabudes on väljumiseks peatused Jakobsoni Kool, Huntaugu, Reinu Tee, Vabaduse Plats ja Raamatukogu.

Bussil nr 55 on vedaja ettepanekul muudetud mõnel ringil teekonna läbimise kiirust. Viljandisse saabudes on väljumiseks peatused Saeveski, Kantreküla ja Vabaduse Plats.