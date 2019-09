Käsipalli meistriliiga saab avapaugu

Tiitlikaitsja Põlva Serviti on sel hooajal juba euromängud lõpetanud. Peatreener Kalmer Mustingu sõnul näitasid kohtumised Sloveenia klubi Ribnica RD Rikoga esindusmeeskonna nõrgad kohad kätte.

Kui Serviti jätkab pikaajalise juhendaja käe all, siis möödunud aastal hõbeda ja pronksi võitnud võistkondadel on uus peatreener. HC Tallinnas võttis isa Jüri Lepalt teatepulga üle Risto Lepp ning Kehras on ohjad haaranud 25-aastane Mart Raudsepp, kelle juhtimisel meeskond taas kõrgemaid tiitleid püüdma asub.