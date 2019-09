Kärstna mõisas avati seenenäitus

Kärstna mõisa perenaine Urve Kass ütles, et igal aastal on mõisas tavaks korraldada sügisnäitus. Ka tänavu on lisaks seentele väljas aiasaadusi.

Korraldaja uuendab väljapanekut iga päev. "Täna hommikul kella seitsme ajal käisin jälle metsas, et seeni saada. Paljud eilsed seened viskasin ära, sest need haisesid ja olid ussitanud," rääkis ta.

"Neile seentele, mille ära tundsime, on sildid juurde pandud. See on inimestele õpetuseks, mis on kitsemampel, timpnarmik või soomustindik," ütles Kass. Ta lisas, et palju on ka neid seeni, mida ta ei tunne ja millel seepärast silti juures pole.