Viljandlased aitavad folgil Koplisse imbuda

"Põhja-Tallinna linnaosavalitsus pöördus meie poole abipalvega, mille üle oli meil ainult hea meel," ütles keskuse programmijuht Jaan Jaago. "Meie peamine eesmärk on pärimusmuusika levitamine ja igapäevaelu osaks taasmuutmine, nii on rohke külaliste arvuga "Koplifest" meie tegevusele suurepärane väljund. Pakkusime korraldajatele välja kolm eriilmelist programmi, millest nad valisid oma ürituse kontseptsiooniga kõige paremini sobiv lahenduse."

"Põhja-Tallinn on veel lõpuni avastamata kultuurioaas ja meil on väga hea meel, et Eesti pärimusmuusika keskus oli kohe nõus meid aitama,“ ütles Järvelaid.

"Koplifest" sai alguse eelmisel aastal ja on inspiratsiooni saanud mõned aastat tagasi kohaliku kogukonna ellu kutsutud Kopli liinide festivalilt. See on kogukonnapäev, mille märksõnad on hea muusika, maitsev toit, kunst, tegemised noortele ja uued teadmised Kopli asumist. Festivali põhiline toimumiskoht on mereakadeemia hoov, kuid programm pakub avastamisvõimalusi kogu Koplis. Nii on tegemistesse kaasatud Põhjala tehas, Bekkeri sadam, Kopli Komando ja Kopli vana rahvamaja.