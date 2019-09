Peopesale mahtuvad ajamasinad

Marju Sats imetleb oma magnetikogu iga päev. Need meenutavad talle paiku, kus ta aastate jooksul käinud on.

Endine lasteaiakasvataja ja õpetaja Marju Sats on Sakala hobiküljele varemgi sattunud, siis koos elukaaslase Jaaniga akordioni saatel sisse lauldud ja YouTube’i üles riputatud muusikapalade pärast. Seekordne külaskäik viib tema kööki külmikumagnetikogu kaema. Hobisid on sel tegusal naisel aga nii palju, et kahe käe sõrmedest jääb puudu.