100-aastast kehastav Aarne Soro: olen praegu väga õnnelik!

Juba väiksest peale on Allan Karlsson huvi tundnud igasuguste paukude ja dünamiitide vastu. Ta jäi 14-aastaselt orvuks ning pandi vaimuhaiglasse, sest ta lasi kogemata ühe vanahärra õhku. 1937. aastal olevat riigivanem Konstantin Päts andnud välja määruse vaimuhaigete sundsteriliseerimise kohta ja tema oli üks esimesi, kelle peal seda katsetati. Nõnda on kontaktid vastassugupoolega ja armuasjad jäänud temast väga kaugele. Ta on kireva elulooga ja kohtunud elu jooksul väga paljude inimestega. Ta on palju rännanud ja jõudnud nüüd vanadekodusse.