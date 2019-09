Kogumiku koostaja Heiki Raudla ütles, et kalendri pikast elueast hoolimata ei ole teemapuudust põhjust peljata.

«Mõned teemad on juba varem planeeritud, mõned pakuvad end ise, osa tekib vestluse käigus, mõned leian jällegi arhiiviuuringutest,» kirjeldas Raudla. «Tõepoolest, Viljandi ajalooline kultuurikiht on nii suur, et selle otsalõppemist pole niipea karta.»