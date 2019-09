Kuidas vältida võlalõksu?

Selle kõigile tuntud vanarahvatarkuse valguses peaks mõtlema ka teise inimese nimel laenu võtmisele või tema laenu käendamisele.

KAS SA TUNNED kedagi, kes saab palka sularahas? Aga kedagi, kelle konto on arestitud? Kui jah, siis tasub olla valmis ootamatuks ettepanekuks.

Kohtutäituri huviorbiidis oleval ning väga väikese sissetulekuga või üldse ilma ametliku sissetulekuta inimesel on pangast laenu saada enamasti võimatu. Samas kui sulas raha liigub, siis laenumakseid maksta justkui saaks. Vaja on ainult leida keegi, kes tunduks pangale sobiv klient.

Natukese veenmise järel võib hakata igaühele tunduma, et mis seal siis on, oma raha ju andma ei pea ja sõber maksab kõik tasud ise ära – on ju näha, et tal raha on. Või siis on inimesest lihtsalt kahju: ametlik palk on väike, alimendid laekuvad sularahas ja remonti oleks hädasti vaja teha.

LAENUPERIOOD võib aga olla pikk ning inimsuhetes muutub aja jooksul palju. Sõber võib otsustada Soome tööle minna ja lubatud laenumaksete tegemine «läheb meelest». Naaber võib kolida uude kohta, üksik­ema leida uue mehe, sõbraga võib minna tülli või siis ühel hetkel lihtsalt ei ole raha ja kõik. Pank ei tea aga teievahelistest kokkulepetest midagi ning ootab raha ikka sellelt inimeselt, kes laenu on võtnud, tegelik laenusaaja jalutab puhaste kätega minema.

Kui plaanid võtta laenu sõbra huvides ja soovid igal juhul selle raha tagasi saada, tuleks sõbraga sõlmida omakorda laenuleping. Kui laen makstakse välja sinu kontole, siis seda summat sõbrale edasi kandes kirjuta ülekande selgitusse kindlasti, et tegemist on laenuga, ning soovitavalt lisaks ka laenu tasumise tähtaeg (millal laenuleping läbi saab) ja igakuise tagasimakse suurus. Nii ei ole võimalik sõbral hiljem väita, et see raha oli tegelikult kingitus talle ning ta aitas lihtsalt heast südamest algul laenumakseid tasuda. Sõbra pahatahtlikkuse korral on võimalik raha tagasisaamiseks pöörduda ka kohtusse.

MÄLETATE TÕNISSONI reaktsiooni, kui Toots teda oma käendajaks palus: «Oleks teadnud, et sa tuled, oleks kodunt ära läinud.» Tõnisson teadis, mida käendamine tähendab, aga oli lõpuks nõus, sest uskus Tootsi maksevõimesse. See on päris hea kontroll igaühele, kel palutakse laenu käendama hakata: kui sul oleks küllalt raha, siis kas sa laenaksid sellele inimesele sellise summa? Kui jah, sest oled kindel, et ta maksab selle tagasi, või oled valmis talle selle raha vajaduse korral kinkima, on käendamine hea mõte.

Käendamine tähendab, et kohe, kui laenuvõtja ei maksa, on pangal õigus küsida kogu tasumata summa käendajalt. Samas pangas arveldades on pangal õigus see raha isegi käendaja kontolt kohe ära võtta.