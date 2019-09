Juhtkiri. Kui see on kriis ...

Andrus Ansipi peaministrina öeldud sõnu «Kui see on kriis, siis ainult sellises kriisis ma tahaksingi elada» visatakse talle tänini nina peale. Ent 2008. aasta alguses, tuginedes 2007. aasta headele majandusnäitajatele, polnudki selline retoorika läbinisti vale. Tööpuudus oli väike ning eelarve kopsakas ülejäägis. Häda oli lihtsalt selles, et kriis kihutas Eesti poole nagu orkaan ja enamik meist oli selle tulekut juba märganud.